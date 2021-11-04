Осинькин: Сергеев сейчас голодный до всего — побед, очков, голов, передач

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о попадании нападающего клуба Ивана Сергеева в окончательный список футболистов, вызванных в сборную России.
«Думаю, Ваня сейчас голодный до всего – побед, очков, голов, передач, и понимает, что с этим связан вызов в сборную. Он хочет быть максимально полезным в играх за клуб. И, уверен, в сборной сделает всё, чтобы доказать тренеру, что может принести пользу, быть боевой единицей.
Сперва у нас включили в расширенный список Зиньковского, потом – Ежова, теперь – Сергеева в окончательный список. Это для клуба достаточно важные моменты, потому что мы получаем посыл: если хорошо работать, можно ставить для себя по-настоящему высокие и крутые цели. Вызов в сборную – аванс, но он показывает, что и футболисты, и команды, и весь клуб растут и становятся для всех более интересными», – цитирует Осинькина Metaratings.
- 4 ноября 2021
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