«Реал» — «Райо Вальекано»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Реал» — «Райо Вальекано». Встреча 13-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Райо Вальекано».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери – Аймар Веласко Арбайса.
«Реал» набрал 24 очка в 11 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Райо Вальекано» (20) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 25 очков в 12 встречах. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
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