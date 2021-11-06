Тренер «Химок»: ребятам было всё равно, против кого они играли. Не знаю, что случилось

И. о. главного тренера «Химок» Игорь Ющенко прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:3).



«Тяжело комментировать — счёт на табло. Соперник выжал свои моменты. При счёте 0:2 моменты появились и у нас. Попали в перекладину, у Мирзова был ещё эпизод, но он не попал в створ. О чём я говорил: надо бить, без ударов голов не будет. Думаю, смогли бы что-то изменить, забей один мяч.



Мы пропустили обидный гол. Сказалось индивидуальное мастерство футболиста «Крыльев» — обыграл на «пяточке» и подал. Наши защитники потеряли концентрацию и получили гол. Соответственно, нужно было перестраивать игру, больше играть в атаку, но, к сожалению, получили пенальти, дальше стало ещё тяжелее.



Как оценю игру Карпова? Я не хочу переходить на индивидуальности. Если мы пропустили три мяча, значит есть определенные претензии, но это мы будем разбирать уже внутри коллектива.

Каким вижу выход из ситуации? А какой здесь выход? Работать, работать и ещё раз работать. Другого пути нет. Не хватает уверенности, что было в том году. Ребятам было всё равно, против кого они играли. Не знаю, что случилось, и с чем это связано, но сейчас этого нет. Будем разбираться, разговаривать», — приводит слова Ющенко пресс-служба «Химок».