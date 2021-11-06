Фати получил травму в матче с «Сельтой», игрок может пропустить не менее месяца

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой». Игрок был заменён после перерыва.



По информации AS, у форварда травма подколенного сухожилия. Фати может пропустить минимум месяц из-за повреждения. В ближайшее время игрок должен пройти медицинское обследование.



Помимо Фати, травмы в матче с «Сельтой» также получили защитник Эрик Гарсия и полузащитник Нико Гонсалес. Оба футболиста были заменены по ходу встречи.



Матч «Сельта» — «Барселона» завершился вничью – 3:3. За хозяев дубль оформил Яго Аспас, ещё один мяч забил Нолито. За каталонцев по разу отличились Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Фати сыграл в пяти матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.