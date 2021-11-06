Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фати получил травму в матче с «Сельтой», игрок может пропустить не менее месяца

Фати получил травму в матче с «Сельтой», игрок может пропустить не менее месяца
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой». Игрок был заменён после перерыва.

По информации AS, у форварда травма подколенного сухожилия. Фати может пропустить минимум месяц из-за повреждения. В ближайшее время игрок должен пройти медицинское обследование.

Помимо Фати, травмы в матче с «Сельтой» также получили защитник Эрик Гарсия и полузащитник Нико Гонсалес. Оба футболиста были заменены по ходу встречи.

Матч «Сельта» — «Барселона» завершился вничью – 3:3. За хозяев дубль оформил Яго Аспас, ещё один мяч забил Нолито. За каталонцев по разу отличились Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Фати сыграл в пяти матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
«Барселона» упустила победу над «Сельтой» в добавленное время, команды забили 6 мячей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021