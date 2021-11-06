Главный тренер «Сочи» высказался о крупной победе команды в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу сочинцев.



«Мы говорили, что приложим все усилия, чтобы при наших зрителях показать хороший футбол, порадовать их. Первый тайм — наш. Думаю, здесь без вариантов. Где три, могло быть и четыре. Естественно, после крупного счёта возникает расслабуха. Понимаю, что они этого не хотят, бессознательно происходит. Мы начинаем невовремя оказывать давление, делать это несинхронно. Есть над чем работать, и мы будем над этим работать.



При счёте 3:1 у наших ворот был ряд неприятных моментов. Это потеря концентрации, по-другому не скажешь. Есть над чем работать, над психологической составляющей.



Жёлтые карточки тренеру разные. На меня они никак не влияют. Это эмоции. Есть какие-то объективные вещи, есть субъективные. Естественно, кажется, что есть эпизоды, когда нам не нужно показывать карточки, а сопернику нужно. Эмоции — неотъемлемая часть футбола», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

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