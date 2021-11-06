«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью, судья удалил вратаря «чаек»

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 24-й минуте нападающий хозяев Леандро Троссард реализовал пенальти в ворота «Ньюкасла».
На 66-й минуте полузащитник «сорок» Айзак Хэйден сравнял счёт в матче. Ему ассистировал Киран Кларк.
В добавленное ко второму тайму время судья удалил вратаря «Брайтона» Роберта Санчеса. Его место в воротах занял защитник Льюис Данк.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогали ему ассистенты Николас Хоптон и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Кейт Страуд.
«Брайтон» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (5) — на 19-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 6 ноября 2021
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