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«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью, судья удалил вратаря «чаек»

«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью, судья удалил вратаря «чаек»
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Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 24-й минуте нападающий хозяев Леандро Троссард реализовал пенальти в ворота «Ньюкасла».

Гол Троссарда с пенальти:

На 66-й минуте полузащитник «сорок» Айзак Хэйден сравнял счёт в матче. Ему ассистировал Киран Кларк.

Ответный мяч Хэйдена:

В добавленное ко второму тайму время судья удалил вратаря «Брайтона» Роберта Санчеса. Его место в воротах занял защитник Льюис Данк.

Удаление Санчеса:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогали ему ассистенты Николас Хоптон и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Кейт Страуд.

«Брайтон» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (5) — на 19-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
06 ноября 2021, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Троссард – 24' (пен)   1:1 Хэйден – 66'
Удаления: Санчес – 90+2' / нет
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