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Гасперини одержал 200-ю победу в Серии А в качестве тренера

Гасперини одержал 200-ю победу в Серии А в качестве тренера
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«Аталанта» обыграла «Кальяри» (2:1) в 12-м туре чемпионата Италии.

Возглавляющий клуб из Бергамо Джан Пьеро Гасперини одержал 200-ю победу в карьере в Серии А в качестве главного тренера.

63-летний итальянец работает в «Аталанте» с 2016 года. Ранее в Серии А он возглавлял «Дженоа», «Палермо» и «Интер».

На данный момент «Аталанта» занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. Клуб из Бергамо имеет с своём активе 22 очка после 12 сыгранных матчей.

Также команда выступает в Лиге чемпионов. Клуб занимает 3 место в группе F. В активе команды 5 очков после четырёх встреч. У «Манчестер Юнайтед» 7 очков (1 место), далее идёт «Вильярреал», который набрал то же количество очков и замыкает турнирную таблицу «Янг Бойз» (3 очка).

Следующий свой матч подопечные Гасперини проведут против «Специи». Встреча состоится в рамках 13-го тура Серии А 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по мск.

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