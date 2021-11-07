Гасперини одержал 200-ю победу в Серии А в качестве тренера

«Аталанта» обыграла «Кальяри» (2:1) в 12-м туре чемпионата Италии.
Возглавляющий клуб из Бергамо Джан Пьеро Гасперини одержал 200-ю победу в карьере в Серии А в качестве главного тренера.
63-летний итальянец работает в «Аталанте» с 2016 года. Ранее в Серии А он возглавлял «Дженоа», «Палермо» и «Интер».
На данный момент «Аталанта» занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. Клуб из Бергамо имеет с своём активе 22 очка после 12 сыгранных матчей.
Также команда выступает в Лиге чемпионов. Клуб занимает 3 место в группе F. В активе команды 5 очков после четырёх встреч. У «Манчестер Юнайтед» 7 очков (1 место), далее идёт «Вильярреал», который набрал то же количество очков и замыкает турнирную таблицу «Янг Бойз» (3 очка).
Следующий свой матч подопечные Гасперини проведут против «Специи». Встреча состоится в рамках 13-го тура Серии А 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по мск.
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