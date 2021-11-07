В «Будё-Глимт» прокомментировали слухи о возможном уходе Никиты Хайкина

Генеральный директор «Будё-Глимт» Фроде Томассен прокомментировал будущее российского голкипера команды Никиты Хайкина.

«Хайкиным интересуются клубы из АПЛ? Честно говоря, до нас такие слухи даже не доходили. И у нас нет никаких предложений от зарубежных клубов. Никита работал во всю мощь в нашем клубе и у него просто потрясающие вратарские навыки. Вы и сами могли видеть его выдающееся выступление в Риме в матче с «Ромой». Это высочайший уровень. И мы рады за Никиту, что он получил вызов в национальную сборную, это также повышает престиж нашего клуба. Но он заслужил приглашение своей работой.

В данный момент мы идём на вершине турнирной таблицы. И уровень Никиты сейчас таков, что в другие норвежские клубы он просто не пойдет. К тому же мы продолжаем развиваться, соперничаем с большими клубами в еврокубках. В чемпионате осталось пять матчей и у нас отличные шансы завершить сезон на первом месте. И если в такой ситуации Никита задумается об уходе, это явно должен быть какой-то большой клуб в России или Европе. Полагаю, он станет рассматривать только те предложения, которые позволят ему сделать большой шаг вперёд.

До конца контракта ещё целый год — это довольно много. Конечно, мы хотели бы продолжить работать с Никитой и в дальнейшем, хотели бы, чтобы он продлил контракт. Он для нас очень важный игрок. Поймите, у нас маленький клуб, в котором все тесно связаны друг с другом. Мы беседуем с нашими футболистами едва ли не в ежедневном режиме, обсуждаем разные вопросы, в том числе их будущее, их планы. Мы хотели бы, что Никита остался ещё на несколько лет. Но в футболе никогда нельзя загадывать.

Есть ли в его контракте сумма выкупа? Нет, мы никогда не обсуждаем подобные цифры. Другие пункты об уходе в контракте Хайкина? Не готов комментировать эту тему, но в данный момент это не имеет значения, так как официальных предложений у нас на столе нет, мы говорим о чём-то гипотетическом», — приводит слова Томассена «РБ Спорт».