Агент Хайкина: предложения? Никита очень счастлив в «Будё-Глимт»

Отто Фредриксон, экс-вратарь нальчикского «Спартака» и агент голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, прокомментировал слухи об интересе к клиенту со стороны клубов английской Премьер-лиги.



«В данный момент у меня нет необходимости обсуждать эти вопросы в прессе. Всё, что я могу сказать — Никита очень счастлив в «Будё-Глимт» и у него есть невероятная способность фокусироваться на вещах, которые действительно важны в жизни. И в данный момент единственное, на чём он реально сконцентрирован, так это следующая игра в чемпионате Норвегии с «Хёугесунном». Если «Будё-Глимт» сможет победить, они сделают огромный шаг к тому, чтобы удержать звание чемпионов в этом сезоне. Умение фокусироваться на важнейшем — один из основных факторов, позволяющих Никите регулярно выступать на высоком уровне и привлекать внимание многих», — цитирует Фредриксона «РБ-Спорт».

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