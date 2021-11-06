Агент Хайкина: предложения? Никита очень счастлив в «Будё-Глимт»

Отто Фредриксон, экс-вратарь нальчикского «Спартака» и агент голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, прокомментировал слухи об интересе к клиенту со стороны клубов английской Премьер-лиги.
«В данный момент у меня нет необходимости обсуждать эти вопросы в прессе. Всё, что я могу сказать — Никита очень счастлив в «Будё-Глимт» и у него есть невероятная способность фокусироваться на вещах, которые действительно важны в жизни. И в данный момент единственное, на чём он реально сконцентрирован, так это следующая игра в чемпионате Норвегии с «Хёугесунном». Если «Будё-Глимт» сможет победить, они сделают огромный шаг к тому, чтобы удержать звание чемпионов в этом сезоне. Умение фокусироваться на важнейшем — один из основных факторов, позволяющих Никите регулярно выступать на высоком уровне и привлекать внимание многих», — цитирует Фредриксона «РБ-Спорт».
- 6 ноября 2021
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:38
-
10:09
-
10:02
-
09:49
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:17
-
09:12
-
08:59
-
08:39
-
05:19
-
04:55
-
04:22
-
04:07
-
02:51
-
02:05
-
00:59
-
00:52
-
00:52
-
00:26
-
00:24
- 5 ноября 2021
-
23:59
-
23:46
-
23:37
-
23:31
-
23:19
-
23:07
-
22:51
-
22:46
-
22:32
-
22:30