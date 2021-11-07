В Красноярске во время футбольного матча мужчина выстрелил в 17-летнего игрока

В Красноярске во время матча школьного футбольного турнира мужчина выстрелил в 17-летнего игрока из травматического пистолета, сообщает NGS24.

По информации источника, инцидент произошёл накануне, 6 ноября, в спорткомплексе «Изумруд». Один из отцов выкрикивал замечания в адрес команды-соперника. 17-летний футболист отреагировал на крики и подошёл к 43-летнему мужчине. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил юноше в плечо. Игрок был госпитализирован. В полиции сообщают, что 17-летний футболист уже покинул больницу и находится дома.

«Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем», — отметили в спорткомплексе.