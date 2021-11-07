В Красноярске во время футбольного матча мужчина выстрелил в 17-летнего игрока

В Красноярске во время матча школьного футбольного турнира мужчина выстрелил в 17-летнего игрока из травматического пистолета, сообщает NGS24.
По информации источника, инцидент произошёл накануне, 6 ноября, в спорткомплексе «Изумруд». Один из отцов выкрикивал замечания в адрес команды-соперника. 17-летний футболист отреагировал на крики и подошёл к 43-летнему мужчине. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил юноше в плечо. Игрок был госпитализирован. В полиции сообщают, что 17-летний футболист уже покинул больницу и находится дома.
«Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем», — отметили в спорткомплексе.
- 7 ноября 2021
-
12:54
-
12:52
-
12:43
-
12:42
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:57
-
11:47
-
11:30
-
11:22
-
11:00
-
10:51
-
10:25
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:49
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
06:51
-
02:24
-
00:56
-
00:55
-
00:44
-
00:38
-
00:37
-
00:37
- 6 ноября 2021
-
23:56
-
23:43
-
23:33
-
23:25
-
23:19
-
23:17