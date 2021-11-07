Де Хеа — о поражении в матче с «Манчестер Сити»: мне больно

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился эмоциями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Манчестер Сити» (0:2).

«Мне больно», — написал де Хеа на своей странице в «Твиттере».



«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» (23) – на 2-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший в 11 встречах 26 очков.

Напомним, де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне испанский голкипер принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2014 года де Хеа вызывается в сборную Испании.