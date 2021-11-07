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Экс-президент «Локомотива»: железнодорожники выиграют у «Спартака» в два мяча

Экс-президент «Локомотива»: железнодорожники выиграют у «Спартака» в два мяча
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встретятся со «Спартаком». Игра пройдёт сегодня, 7 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Мне кажется, «Локомотив» выиграет с разницей в два мяча. Во-первых, «Локомотив» в последних играх значительно прибавил, хорошо выглядел с «Галатасараем» и в целом смотрится сильнее «Спартака». Во-вторых, красно-белые провели очень энергозатратный матч в Лестере. У «Спартака» не очень длинная скамейка и не такая большая ротация, поэтому им может не хватить запроса прочности, чтобы обыграть железнодорожников.

Если «Локомотив» будет применять высокий прессинг, то «Спартаку» будет крайне тяжело. Тактика, которую использует Гисдоль, с одной стороны, предполагает захват инициативы, а с другой — может проваливаться на контратаках. У «Спартака» сейчас не та ситуация, когда команда может пользоваться ошибками соперника. Матч в Англии показал, что «Спартак» не может эффективно проводить контратаки. Думаю, у «Локомотива» есть хорошие шансы на победу в дерби», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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