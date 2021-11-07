Арбитр Федотов: «Зенит» отскочил, судья должен был показывать Ракицкому вторую жёлтую

Известный российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Игоря Панина не показывать вторую жёлтую карточку защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому в первом тайме матча 14-го тура чемпионата России с «Уралом».
«Панин должен был показать Ракицкому вторую жёлтую – «Зенит» отскочил. Смысл в чём – если это фол, то это вторая жёлтая. Богданова, своего помощника, Панин поддержал, поэтому вся вина упадёт на помощника – именно он показал, что был фол.
Если бы Панин не свистнул фол – все бы стали рассуждать, насколько лёгким было касание. Но если судья зафиксировал фол, то Ракицкому надо было показывать вторую жёлтую и удалять с поля. Судьи простили «Зенит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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