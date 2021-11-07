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«Дженоа» объявил о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера

«Дженоа» объявил о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера
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Украинский специалист Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского «Дженоа». Пресс-служба «грифонов» опубликовала в официальном клубном «твиттере» эмодзи с флагом Украины. Шевченко сделал репост этой записи, добавив эмодзи с клубными цветами «Дженоа» и тем самым подтвердив, что речь идёт именно о его назначении.

Ранее сообщалось, что украинский специалист подпишет контракт до 2024 года. Шевченко будет получать в «Дженоа» € 2 млн в год плюс бонусы. Его помощником в клубе станет Мауро Тассотти. Прошлым наставником «грифонов» был Давиде Баллардини.

Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

На данный момент «Дженоа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах, при этом отрыв от зоны вылета — лишь одно очко. В следующем матче генуэзцам предстоит принять «Рому».

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