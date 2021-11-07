Экс-судья ФИФА: если арбитр признает ошибку, матч «Галатасарай» — «Локомотив» переиграют

Турецкий рефери, бывший судья ФИФА Дениз Битнел прокомментировал поданный «Галатасараем» протест на результат матча 4-го тура Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1).

«Ситуация с неудалением игрока из-за двух жёлтых карточек в матче «Галатасарай» — «Локомотив» определённо является несоблюдением правил! Важно то, что если рефери не согласится с этим, матч не будет переигран. Если судья признает свою ошибку, матч переиграют», — цитирует Битнела Medyatava.

«Галатасарай» в протесте ссылается на то, что в концовке матча защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову были показаны две жёлтые карточки. Несмотря на это, арбитр встречи не удалил россиянина. «Мы требуем присудить нам победу из-за нарушения правил во время матча с «Локомотивом». Или же мы требуем произвести переигровку матча, если наш запрос будет отклонён», — говорится в заявлении «Галатасарая».