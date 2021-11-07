Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-судья ФИФА: если арбитр признает ошибку, матч «Галатасарай» — «Локомотив» переиграют

Экс-судья ФИФА: если арбитр признает ошибку, матч «Галатасарай» — «Локомотив» переиграют
Комментарии

Турецкий рефери, бывший судья ФИФА Дениз Битнел прокомментировал поданный «Галатасараем» протест на результат матча 4-го тура Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1).

«Ситуация с неудалением игрока из-за двух жёлтых карточек в матче «Галатасарай» — «Локомотив» определённо является несоблюдением правил! Важно то, что если рефери не согласится с этим, матч не будет переигран. Если судья признает свою ошибку, матч переиграют», — цитирует Битнела Medyatava.

«Галатасарай» в протесте ссылается на то, что в концовке матча защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову были показаны две жёлтые карточки. Несмотря на это, арбитр встречи не удалил россиянина. «Мы требуем присудить нам победу из-за нарушения правил во время матча с «Локомотивом». Или же мы требуем произвести переигровку матча, если наш запрос будет отклонён», — говорится в заявлении «Галатасарая».

Новость по теме
«Галатасарай» потребовал присудить себе победу в матче Лиги Европы с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021