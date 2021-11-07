«Эвертон» и «Тоттенхэм» не смогли забить в матче 11-го тура английской Премьер-лиги
Поделиться
Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Счёт встречи – 0:0.
В добавленное ко второму тайму время защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт был удалён с поля.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогали ему будут Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Энтони Тейлор.
После 11 туров в чемпионате Англии «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 16 очками в активе. «Эвертон» за 11 матчей заработал 15 очков, команда находится на 11-м месте.
В 12-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» сыграет на выезде с «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» примет дома «Лидс Юнайтед». Обе встречи состоятся 21 ноября.
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
19:09
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:55
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:43
-
18:35
-
18:32
-
18:23
-
18:22
-
18:04
-
18:03
-
17:58
-
17:57
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:25
-
17:22
-
17:20
-
16:59
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:23
-
16:21
Партнерский контент