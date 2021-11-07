Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» и «Тоттенхэм» не смогли забить в матче 11-го тура английской Премьер-лиги

«Эвертон» и «Тоттенхэм» не смогли забить в матче 11-го тура английской Премьер-лиги
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Счёт встречи – 0:0.

В добавленное ко второму тайму время защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт был удалён с поля.

Удаление Холгейта:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогали ему будут Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Энтони Тейлор.

После 11 туров в чемпионате Англии «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 16 очками в активе. «Эвертон» за 11 матчей заработал 15 очков, команда находится на 11-м месте.

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» сыграет на выезде с «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» примет дома «Лидс Юнайтед». Обе встречи состоятся 21 ноября.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
07 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Удаления: Холгейт – 90+2' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021