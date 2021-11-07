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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс заинтересовал несколько английских клубов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс заинтересовал несколько английских клубов
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может покинуть «красных дьяволов», сообщает The Sun.

По информации источника, «Уотфорд» и «Ньюкасл Юнайтед» заинтересованы в том, чтобы взять защитника на правах аренды. Также главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни хочет видеть в своём составе Джонса.

Сульшер доволен отношением англичанина к тренировкам и хотел бы оставить игрока, учитывая то, что из строя выбыл Рафаэль Варан.

Защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 5 млн.

В нынешнем сезоне Джонс не сыграл ни одного матча за «красных дьяволов». Последний раз игрок появлялся на поле 26 сентября 2020 года в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0). Причиной долгого отсутствия игрока стала тяжёлая травма колена.

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