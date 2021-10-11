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Фил Джонс: соцсети — враждебное место для футболистов, я уже давно из них ушёл

Фил Джонс: соцсети — враждебное место для футболистов, я уже давно из них ушёл
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются футболисты, которые активно используют социальные сети и читают публикации о себе в СМИ.

«Я ушёл из соцсетей уже давно. Но полностью избавиться от негативного влияния сложно. Ведь все друзья и родственники заходят в интернет, читают, что там пишут. Они желают тебе только лучшего.

Они не хотят, чтобы их друга, мужа или отца разносили в пух и прах на страницах сайтов или в соцсетях. Это действительно сложно психологически, тяжело читать всё это.

Лично я научился справляться с таким давлением. Особенно со временем, когда стал более опытных футболистом. Но для молодых игроков соцсети являются враждебным местом. Там очень тяжелая атмосфера. Игрокам нужно учиться справляться с этим», — сказал Джонс в подкасте «Манчестер Юнайтед».

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