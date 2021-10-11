Фил Джонс: соцсети — враждебное место для футболистов, я уже давно из них ушёл

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются футболисты, которые активно используют социальные сети и читают публикации о себе в СМИ.
«Я ушёл из соцсетей уже давно. Но полностью избавиться от негативного влияния сложно. Ведь все друзья и родственники заходят в интернет, читают, что там пишут. Они желают тебе только лучшего.
Они не хотят, чтобы их друга, мужа или отца разносили в пух и прах на страницах сайтов или в соцсетях. Это действительно сложно психологически, тяжело читать всё это.
Лично я научился справляться с таким давлением. Особенно со временем, когда стал более опытных футболистом. Но для молодых игроков соцсети являются враждебным местом. Там очень тяжелая атмосфера. Игрокам нужно учиться справляться с этим», — сказал Джонс в подкасте «Манчестер Юнайтед».
- 11 октября 2021
-
15:37
-
15:24
-
15:17
-
15:09
-
15:00
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:18
-
14:13
-
14:10
-
14:08
-
13:44
-
13:39
-
13:12
-
13:02
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:41
-
11:29
-
11:27
-
11:13
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:26
-
10:14
-
10:11
-
09:48
-
09:41