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Жота: Салах и Роналду находятся на одном уровне

Жота: Салах и Роналду находятся на одном уровне
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал о взаимодействии на поле с одноклубником Мохамедом Салахом и партнёром по сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Салах забивает голы ради удовольствия. Отличные индивидуальные голы. Хорошо, что у нас есть тот, кто может решить игру. Соперники знают, что нужно внимательно играть с ним, поэтому смещаются туда, где он находится. Это позволяет другим игрокам проникать в открывающиеся зоны.

Я испытываю похожие чувства, когда играю рядом с Роналду или Салахом. Думаю, они находятся на одном уровне, хотя Криштиану уже очень давно играет.

Когда они на поле, они опасны и могут забить в любой момент. Для меня очень полезно быть на поле с такими футболистами, так как я могу наблюдать за ними и учиться у них», — цитирует Жоту Daily Mail.

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