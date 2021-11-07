Жота: Салах и Роналду находятся на одном уровне

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал о взаимодействии на поле с одноклубником Мохамедом Салахом и партнёром по сборной Португалии Криштиану Роналду.



«Салах забивает голы ради удовольствия. Отличные индивидуальные голы. Хорошо, что у нас есть тот, кто может решить игру. Соперники знают, что нужно внимательно играть с ним, поэтому смещаются туда, где он находится. Это позволяет другим игрокам проникать в открывающиеся зоны.



Я испытываю похожие чувства, когда играю рядом с Роналду или Салахом. Думаю, они находятся на одном уровне, хотя Криштиану уже очень давно играет.



Когда они на поле, они опасны и могут забить в любой момент. Для меня очень полезно быть на поле с такими футболистами, так как я могу наблюдать за ними и учиться у них», — цитирует Жоту Daily Mail.

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