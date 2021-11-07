«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: Зума упрочил преимущество «молотобойцев»

Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне проходит матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль».
На 74-й минуте игры защитник «Вест Хэма» Курт Зума забил после ассиста Джаррода Боуэна.
Гол Зума в ворота «Ливерпуля»:
Ранее на 4-й минуте гол в свои ворота забил вратарь красных Алисон Бекер.
На 41-й минуте защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отличился со штрафного, ему ассистировал Мохамед Салах.
На 67-й минуте полузащитник «молотобойцев» Пабло Форнальс с передачи Боуэна вывел свою команду вперёд.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогают ему Ли Беттс и Адам Нанн. Резервный рефери – Андре Марринер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль» набрал 22 очка в 10 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (20) — на 4-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 7 ноября 2021
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