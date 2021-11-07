Гисдоль: удаление «Спартака» подвело нас. Я доволен ничьей

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление подвело нас, но я просто это объясняю: перед игрой я опасался, последние недели были тяжёлыми, много травмированных. И в большинстве надо как минимум бегать не меньше соперника: этого нам не хватило. Я доволен ничьей. Надо лучше контролировать игру. Но частые свистки судьи лишили обе команды агрессивности, но оправдание в работе арбитров я не ищу.
Почему команда так плохо играла во втором тайме? Нам просто не хватило сил. Важно было менять игроков, чтобы из-за большой нагрузки они не травмировались. Но эту фазу матчей команда билась достойно, уверен, после матчей сборных наша ситуация с кадрами улучшится.
Сегодня было ощущение, что каждый игрок был с карточкой, особенно два опорника. Хотел обезопасить Марадишвили, Мурило был готов сыграть 30 минут – отсюда и замена. Не видел момент с Едваем, что он был удалён», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 7 ноября 2021
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