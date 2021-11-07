Джикия: откуда информация, что Витория с нами прощался?

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) прокомментировал информацию о прощании главного тренера Руя Витории с командой.



«От игры к игре идём. Откуда у вас информация, что Руй с нами прощался? Давление на него? Оно всегда будет на «Спартак», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«Локомотив» в 14 встречах набрал 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (19) — на 9-м месте. Петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.