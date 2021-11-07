«Спартак» — «Локомотив»: видеообзор матча, голы и лучшие моменты

В Москве 7 ноября состоялся центральный матч 14-го тура РПЛ. «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» принимал «Локомотив». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.



Уже на 23-й минуте Джирано Керк открыл счёт в матче. Форвард «Локомотива» после отличной передачи Франсуа Камано с близкого расстояния расстрелял ворота. На этом проблемы «Спартака» не закончились. На 35-й минуте Руслан Литвинов получил вторую жёлтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве.



Хоть «Спартак» после этого и играл в меньшинстве, но всё равно сумел восстановить равновесие в счёте. На 64-й минуте отличился Наиль Умяров. Больше счёт так и не изменился.

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«Локомотив» в 14 встречах набрал 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (19) — на 9-м месте. Петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.