«Локомотив» упустил победу над «Спартаком», игравшим в меньшинстве с первого тайма

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

На 23-й минуте форвард «Локомотива» Франсуа Камано сделал классный пас через коридор с фланга в середину штрафной. Мяч подхватил Гирано Керк и с близкого расстояния вколотил его в сетку. Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заработал удаление на 35-й минуте матча. Хавбек красно-белых получил вторую жёлтую карточку за грубый подкат.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сравнял счёт в матче. На 64-й минуте железнодорожники справились с подачей Квинси Промеса с углового, Умяров сыграл на подборе и с радиуса штрафной в касание пробил в угол — Гильерме не дотянулся.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступали московские судьи Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).



«Локомотив» в 14 встречах набрал 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (19) — на 9-м месте. Петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.