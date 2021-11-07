Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уилшир: посмотрите, что Мойес сделал с «Вест Хэмом». Он на одном уровне с топ-тренерами

Уилшир: посмотрите, что Мойес сделал с «Вест Хэмом». Он на одном уровне с топ-тренерами
Комментарии

Бывший полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Англии Джек Уилшир высказался о главном тренере «молотобойцев» Дэвиде Мойесе.

«Мне нравится Мойес. Думаю, он проделывает отличную работу в «Вест Хэме». После его периода в «Манчестер Юнайтед» все сомневались в нём, но он находится на топ-уровне.

Является ли он топ-тренером наряду с Клоппом, Гвардиолой и Тухелем? Думаю, да. Посмотрите, что он сделал с «Вест Хэмом», — цитирует Уилшира Talksport.

Сегодня, 7 ноября, «молотобойцы» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги обыграли «Ливерпуль» (3:2). «Вест Хэм» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. «Ливерпуль» имеет в своём активе 22 очка, команда находится на 4-м месте.

Новость по теме
Клопп — о матче с «Вест Хэмом»: от судьи нужны нормальные решения, но их сегодня не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021