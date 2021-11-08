«Были и вдохновение, и кураж». Кафанов – о победе «Ростова» над «Рубином» со счётом 5:1

61-летний главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказался о домашнем матче 14-го тура чемпионата России с казанским «Рубином», который завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:1.

«Таймы получились разные. В первом очень тяжело шла игра, было много борьбы. Мы играли больше за счёт серединных длинных передач. Во втором тайме, если объективно смотреть, после третьего гола мы уже больше играли на контратаках, а «Рубину» больше нечего было терять. В этой игре у нас были быстрые игроки, тот же Алмквист. Защитники хорошо отнимали мяч и разгоняли атаку. В этом смысле всё получилось.

Связан ли уход Гиговича с поля с тем, что у «Ростова» перестал держаться мяч? Я бы не сказал, что и до удаления мяч держался. Я и сказал, что в первом тайме игра не очень получалась. Особенно в середине поля, где полузащитники должны были вести игру. Поэтому пришлось больше играть через фланги – через Алмквиста и Полоза.



С чем было связано то, что Алмквист долгое время не мог забить? В том-то и дело, что моментов не было. На это обращалось внимание и на теоретических занятиях. Были ситуации, в которых он мог открываться по-другому. Скажем так, задача тренера в такой ситуации – научить игрока правильным моментам. Сейчас что-то получается.

Можно ли сказать, что сегодня «Ростов» сыграл на вдохновении, в особенности второй тайм? Да, сегодня у нас были и вдохновение, и кураж. Но всё же в первом тайме больше была борьба за инициативу.

Сейчас вы уезжаете в сборную. Как команда будет тренироваться без вас? Впереди несколько выходных дней. Получается, что я пропущу где-то три дня, да и другие игроки разъедутся по сборным. Поэтому мой отъезд не сильно ударит по тренировочному процессу. Будет ещё неделя до матча с «Уфой».

Можно сказать, что сейчас «Ростов» преодолел тот кризис, в котором он был в первой трети сезона? Скажем так, начинает преодолевать», — приводит слова Кафанова пресс-служба «Ростова».