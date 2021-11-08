Наиль Умяров: после матча с «Локомотивом» чуть осадочек остался

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о матче 14-го тура РПЛ, в котором его команда встречалась с «Локомотивом». Матч закончился ничьей (1:1), а Умяров забил во втором тайме.



«Не сразу понял, что мяч в ворота попал? Да не, вроде сразу побежал. Обидно, что не дожали, были возможности, моменты. Остался чуть осадочек после игры.



Какие чувства испытал? Даже тяжело ответить на этот вопрос. Эмоций очень много как и во время гола, так и после. Ещё, наверное, не переварил до конца. Большое спасибо всем родным, болельщикам, команде. Эмоций очень много. По-настоящему счастлив сейчас.



Тренер в перерыве сказал мне по схеме. Не успел толком указания получить. Буквально поговорили немного по схеме. Самое главное было отыграться, это получилось.



Чувствую себя хорошо, перед голом пробил левой ногой, было неприятное ощущение, но потом разбегался, всё в порядке», — сказал Умяров пресс-службе «Спартака».