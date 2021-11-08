Умяров бурно отмечал, Соболев кричал на судью, Ребров сменил работу. Фото ничьей в Тушино

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7 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Защитник «Локомотива» Тин Едвай получил красную карточку после окончания матча.
Хорват, уже имевший жёлтую карточку, подошёл к арбитру и начал высказывать ему претензии, после чего был удалён.
«Локомотив» в 14 встречах набрал 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (19) — на 9-м месте. Петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Дмитрия Голубовича.
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