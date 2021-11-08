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Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении Fan ID

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении Fan ID
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Комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту поддержал законопроект о введении «паспорта болельщика» (Fan ID). Он рекомендован к принятию в первом чтении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект («О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований») и рекомендовал принять его в первом чтении. Концептуально ведомства, федерации и лиги поддержали законопроект. Безусловно, этот законопроект является важным для обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий в России, как национальных, так и международных».

Были также высказаны важные замечания со стороны федераций и лиг. Они касаются в том числе обеспечения финансирования введения систем Fan ID, а также комфортного получения верификации для болельщиков. Эти вопросы должны быть дополнены авторами законопроекта уже ко второму чтению», — сказал в комитете.

«Паспорт» болельщика» уже использовался на Олимпийских играх 2014 года и чемпионате мира 2018 года. Без него нельзя было купить билеты.

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