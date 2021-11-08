Яркие фото с Клубного Мундиалито по пляжному футболу

В Москве прошёл Клубный Мундиалито-2021 по пляжному футболу. Восемь сильнейших клубных команд из семи стран боролись за престижный международный турнир и за два дня провели 12 матчей.



Из-за ограничений, введённых московскими властями в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, оргкомитет турнира совместно со Всемирной организацией пляжного футбола был вынужден изменить формат и расписание соревнований. Клубный Мундиалито стартовал на день раньше запланированного срока четырьмя четвертьфинальными матчами. В утренней сессии 27 октября прошли полуфиналы и первые матчи классификационного турнира.



Вечером 27 октября зрители увидели четыре решающих поединка, по итогам которых определились обладатели третьего, пятого и седьмого мест, а также победитель турнира. В финале Клубного Мундиалито-2021 московский «Локомотив» в упорном и зрелищном противостоянии оказался сильнее португальской «Браги» со счётом 6:4. «Локомотив» стал первым в истории клубом, завоевавшим три чемпионских титула на Клубном Мундиалито. Ранее «железнодорожники» побеждали в 2012 и 2017 годах.



Бронзовым призёром стал бразильский «Васко да Гама», в составе которого выступал российский вратарь Дмитрий Васильев. Московский «Спартак» в первых двух встречах потерпел поражения, а в матче за седьмое место переиграл испанский «Леванте». Лучшим игроком турнира признан капитан «Локомотива» Борис Никоноров. Он же получил приз лучшему бомбардиру, забив восемь голов в трёх встречах. Лучшим голкипером Клубного Мундиалито-2021 организаторы назвали Рафаэля Падилью («Брага»).



По решению организаторов, турнир прошёл в формате COVID-FREE. Попасть на трибуны можно было только при наличии активного QR-кода. Все участники соревнований, включая спортсменов, тренеров, медицинский и административный персонал клубов, организаторов, персонал ЦСКА Арены и представителей всех служб, причастных к проведению мероприятия, регулярно сдавали ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию.



Тестирование на COVID-19 методом ПЦР осуществлял партнёр Клубного Мундиалито-2021 сеть клинико-диагностический лабораторий KDL.

Лучшие фото Клубного Мундиалито-2021 — в фотоподборке «Чемпионата».