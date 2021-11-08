Совет директоров ЦСКА пройдёт 15 ноября

Совет директоров московского ЦСКА пройдёт 15 ноября. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией. На нём обсудят ключевые вопросы деятельности клуба в том числе бюджет и планы на зимнее трансферное окно.
6 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 13-го тура РПЛ, в котором «Сочи» принимал ЦСКА. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев. Уже в начале встречи южане забили три мяча. Уже на 4-й минуте Артур Юсупов открыл счёт, воспользовавшись передачей Матео Касьерры. Ещё через 10 минут отличился уже сам Кассьера, а затем он сделал дубль. После 16 минут игры «Сочи» вёл с преимуществом в три мяча. ЦСКА удалось отыграть один мяч на 57-й минуте. Бактиёр Зайнутдинов после подачи с углового отправил мяч головой в ворота. А уже в концовке Игорь Юрганов поставил точку, отличившись после углового.
«Сочи» набрал 27 очков и упрочил позиции на 2-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА занимает 5-е место, набрав 23 очка.
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19:56Совет директоров ЦСКА пройдёт 15 ноября Эксклюзив
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