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Черевченко: российские футболисты не нужны в Европе. Так и будем продавать их друг другу

Черевченко: российские футболисты не нужны в Европе. Так и будем продавать их друг другу
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко оценил уровень российских футболистов, заявив, что они не нужны европейским клубам.

«Некоторые команды могут себе позволить развивать молодых игроков: «Локомотив», «Динамо». Там работают академии, посмотрите, сколько там воспитанников. Но показатель, когда молодой футболист два-три года сыграет на уровне. Всем понятно, что наши игроки невостребованы в Европе. Уезжают единицы. Продавать их можно друг другу, так и будут ходить по российским клубам.

В Европе бросается в глаза высокий прессинг — это как раз то, что хотят донести в «Динамо». К сожалению, в России не все команды могут себе это позволить. Если мы сравниваем с европейскими лигами, то качество игроков разнится. Мне нравится, когда оборона играет высоко. Смотришь чемпионат Италии или Испании: отбор, затем сразу идёт передача вперёд. Как это происходит в России: отбор, две-три передачи поперёк и назад вратарю. Бывает даже, что, владея мячом в штрафной соперника, мяч доходит обратно вратаря. Что это такое? Пас ради паса? Мне это не нравится», — сказал Черевченко в эфире телепрограммы «Футбол России».

Напомним, в конце октября Игорь Черевченко покинул тренерский мостик подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист работал в команде с 2020 года.

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