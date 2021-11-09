16-летний русский вратарь приступает к тренировкам с основой лондонского «Арсенала»
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16-летний вратарь Алексей Рохас Федорущенко из молодёжной системы лондонского «Арсенала» в ближайшее время начнёт тренировки с основным составом «канониров». Об этом информирует «Спорт-экспресс».
Уже во вторник, 9 ноября, он проведёт своё первое занятие с первой командой «Арсенала», а его работой будет руководить тренер по работе с вратарями Иньяки Канья.
Источник отмечает, что впервые Федорущенко был привлечён к молодёжной команде уже в 15 лет. При этом футболист имеет право выступать за любую из трёх национальных сборных – Колумбии, России и Англии. Он принимал участие в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии и прошёл два сбора с английской юношеской командой, а вызова в какую-либо из сборных России Федорущенко так и не получил.
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