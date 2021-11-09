Лунёв может покинуть «Байер» и продолжить карьеру в Турции

Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв может продолжить карьеру в Турции. В услугах 29-летнего российского вратаря заинтересован «Истанбул Башакшехир», информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, главный тренер «Истанбула» Эмре Белезоглу лично заинтересован в подписании Лунёва. Турецкий клуб попробует осуществить этот трансфер уже ближайшей зимой. При этом сам Андрей не горит желанием покидать «Байер». Россиянин хочет бороться за место в основном составе «фармацевтов».

Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.

По истечении контракта с «Зенитом» Лунёв на правах свободного агента присоединился к «Байеру». В нынешнем сезоне Андрей не провёл за «фармацевтов» ни одного матча.