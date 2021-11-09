Турецкий судья по ошибке досрочно закончил матч, но вернул игроков из душа, чтобы доиграть

В матче 12-го тура чемпионата Турции «Газиантепспор» обыграл «Касымпашу» со счётом 2:0. Встреча местных середняков запомнилась не столько яркой игрой, сколько резонансной концовкой матча, которую обеспечил главный арбитр Хализ Озкяхья.

Озкяхья добавил к основному времени матча 9 компенсированных минут. Однако финальный свисток встречи прозвучал в момент, когда на табло было 94:15. Футболисты ушли в раздевалки, кто-то из них уже принимал душ, система VAR была полностью отключена, а сотрудники стадиона демонтировали одну из штанг ворот.

Спустя какое-то время арбитр осознал свою ошибку и попросил игроков вернуться на поле, чтобы доиграть матч. На приглашение футболистов из душа, запуск системы VAR и монтаж каркаса ворот потребовалось примерно 15-20 минут, после чего матч возобновился. За оставшиеся 5 минут встречи счёт на табло не изменился.

Права принадлежат TFF. Видео можно посмотреть в "твиттере" beIN SPORTS Turkiye