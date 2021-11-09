«Торпедо» показало, как сносят стадион имени Стрельцова

Футбольный клуб «Торпедо» в «Инстаграме» опубликовал фотографии со сноса стадиона имени Эдуарда Стрельцова.

«Утро 9 ноября 2021 года. Исторические кадры», — говорится в подписи к фото.

Ранее клуб на своём официальном сайте представил новый проект стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Сообщалось, что демонтаж арены продлится до первого квартала 2022 года. Следующим этапом работ будет прохождение государственной экспертизы проекта, подготовка тендерной документации, выбор генерального подрядчика и его мобилизация на площадке. Активная фаза строительно-монтажных работ должна начаться в IV квартале 2022 года, а её завершение планируется в 2025 году.

Стадион «Торпедо» был построен в 1959 году и использовался в качестве тренировочного поля для одноимённой футбольной команды завода имени Лихачёва. Первый матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 года. 21 июля 1997 года стадиону «Торпедо» было присвоено имя легендарного нападающего Эдуарда Стрельцова.