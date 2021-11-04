Представлен проект реконструкции стадиона «Торпедо». Фото

Футбольный клуб «Торпедо» на своём официальном сайте представил проект реконструкции своего стадиона.

«Компания-застройщик приступила к демонтажу строений на территории стадиона «Торпедо» после переезда секций борьбы и бокса в новый ФОК «Торпедо», а также представила визуализации нового проекта стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова и сроки его строительства. Демонтаж арены продлится до первого квартала 2022 года.

Следующим этапом работ будет прохождение государственной экспертизы проекта, подготовка тендерной документации, выбор генерального подрядчика и его мобилизация на площадке.

Активная фаза строительно-монтажных работ должна начаться в IV квартале 2022 года, а ее завершение планируется в 2025 году», — сообщает официальный сайт «Торпедо».

Фото: Официальный сайт «Торпедо»

Фото: Официальный сайт «Торпедо»