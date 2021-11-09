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Турецкий арбитр, по ошибке закончивший матч раньше времени, объявил о завершении карьеры

Турецкий арбитр, по ошибке закончивший матч раньше времени, объявил о завершении карьеры
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Турецкий арбитр Хализ Озкяхья прокомментировал ситуацию с ошибочным досрочным завершением матча и объявил о завершении судейской карьеры.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата Турции «Газиантепспор» обыграл «Касымпашу» со счётом 2:0. Озкяхья добавил к основному времени матча 9 компенсированных минут. Однако финальный свисток встречи прозвучал в момент, когда на табло было 94:15. Спустя какое-то время арбитр осознал свою ошибку и попросил игроков вернуться на поле, чтобы доиграть матч. На приглашение футболистов из душа, запуск системы VAR и монтаж уже разобранного каркаса ворот потребовалось примерно 15-20 минут, после чего матч возобновился и был доигран.

«Никто не заставлял меня доигрывать этот матч. Войдя в судейскую, я понял, что дал финальный свисток раньше, чем нужно. Вообще, я добавил пять минут и мог бы обвинить во всём четвёртого арбитра, который показал табличку с девятью минутами. Но это не соответствует моим принципам. Если бы мы не доиграли матч, могла бы быть назначена переигровка. Именно поэтому я попросил обе команды вернуться на поле, чтобы избежать повторного матча. Игрокам спасибо, они вернулись на поле, помогли мне. И после матча поддержали, сказав, что у всех бывают ошибки, ведь есть человеческий фактор.

Моё решение завершить карьеру? Футбол и спорт стали очень уродливыми. Я устал слышать оскорбления и ругательства постоянно: до, во время и после матчей. Мне разонравилась профессия судьи, я больше не люблю свою работу. Не хочу больше оставаться в этом хаосе. Всё везде меняется, но на самом деле ничего и не изменилось. Нужно менять систему. Поэтому я решил уйти», — приводит слова Хализа Озкяхья издание En Son Haber.

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