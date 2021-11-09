Месси сможет сыграть с Бразилией и Уругваем. Аргентинец пропустил два матча «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси сможет сыграть в матчах со сборными Уругвая и Бразилии в квалификации ЧМ-2022, сообщает Get French Football News.



Месси прибыл в расположение национальной команды и приступил к тренировкам. Аргентинец пропустил два последних матча «ПСЖ» — с «РБ Лейпциг» (2:2) и «Бордо» (3:2).

Ранее сообщалось, что Месси жаловался врачам на дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене.



Месси был заменён в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. Нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.