Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси сможет сыграть с Бразилией и Уругваем. Аргентинец пропустил два матча «ПСЖ»

Месси сможет сыграть с Бразилией и Уругваем. Аргентинец пропустил два матча «ПСЖ»
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси сможет сыграть в матчах со сборными Уругвая и Бразилии в квалификации ЧМ-2022, сообщает Get French Football News.

Месси прибыл в расположение национальной команды и приступил к тренировкам. Аргентинец пропустил два последних матча «ПСЖ» — с «РБ Лейпциг» (2:2) и «Бордо» (3:2).

Ранее сообщалось, что Месси жаловался врачам на дискомфорт в левом подколенном сухожилии и боль в колене.

Месси был заменён в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. Нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.

Новость по теме
Месси может пропустить несколько матчей. Форвард «ПСЖ» поедет на лечение в Испанию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021