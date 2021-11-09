Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если клуб не добудет путёвку в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, информирует Daily Express.
Согласно сведениям источника, Роналду недоволен нынешними амбициями «красных дьяволов». 36-летний португалец не хочет тратить последние годы своей карьеры на игру в Лиге Европы.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе манкунианцев 17 набранных очков в 11 матчах.
Напомним, Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.
За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
- 9 ноября 2021
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