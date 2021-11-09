У Джеко диагностирована травма бедра в преддверии матчей с Финляндией и Украиной

Нападающий «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко получил травму задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба федерации футбола Боснии.

«Магнитно-резонансная томография подтвердила определённую степень повреждения мышц задней поверхности бедра. Футболист проходит программу физиотерапии», — говорится в сообщении.

Босния и Герцеговина в ноябре сыграет два матча квалификации чемпионата мира 2022 года. С Финляндией команда встретится 13 ноября, с Украиной — 16 ноября. В группе D Босния и Герцеговина занимает четвёртое место, имея в активе 7 очков. Украинская команда (9) — вторая, при этом подопечные Александра Петракова провели на один матч больше боснийцев. Финляндия (8) — на третьем месте.