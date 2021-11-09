У Джеко диагностирована травма бедра в преддверии матчей с Финляндией и Украиной
Поделиться
Нападающий «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко получил травму задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба федерации футбола Боснии.
«Магнитно-резонансная томография подтвердила определённую степень повреждения мышц задней поверхности бедра. Футболист проходит программу физиотерапии», — говорится в сообщении.
Босния и Герцеговина в ноябре сыграет два матча квалификации чемпионата мира 2022 года. С Финляндией команда встретится 13 ноября, с Украиной — 16 ноября. В группе D Босния и Герцеговина занимает четвёртое место, имея в активе 7 очков. Украинская команда (9) — вторая, при этом подопечные Александра Петракова провели на один матч больше боснийцев. Финляндия (8) — на третьем месте.
Комментарии
- 9 ноября 2021
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:23
-
16:18
-
16:03
-
15:56
-
15:42
-
15:15
-
15:12
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:23
-
14:19
-
14:06
-
13:51
-
13:39
-
13:32
-
13:30
-
13:15
-
13:04
-
12:55
-
12:46
-
12:39
-
12:29
-
12:02
-
11:58
-
11:58
-
11:53
-
11:28
-
11:15
-
11:13
-
10:39
-
10:32
Партнерский контент