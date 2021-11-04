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Экс-игрок «Барселоны»: дайте Левандовскому «Золотой мяч», иначе я отдам ему свой

Экс-игрок «Барселоны»: дайте Левандовскому «Золотой мяч», иначе я отдам ему свой
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Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес сказал, что сделает со своим «Золотым мячом», если форвард «Баварии» Роберт Левандовски останется без награды в этом году.

«Дайте Левандовскому «Золотой мяч», чёрт возьми! Иначе я отдам ему свой!» – цитирует экс-футболиста FCB Insede со ссылкой на Carrusel Deportivo.

Испанец стал обладателем приза в 1960 году.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 22 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Баварию» во всех турнирах. «Бавария» в 4 матчах Лиги чемпионов набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Бенфика» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Барселона» (6) и киевское «Динамо» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

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