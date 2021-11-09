Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи. Игрока наградил принц Уильям

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи, сообщает BBC.
По информации источника, церемония награждения проходила в Виндзорском замке. Футболист получил награду из рук принца Уильяма, герцога Кембриджского.
Фотографии награждения доступны в «твиттере» «Манчестер Юнайтед»:
Нападающий был отмечен за активную гражданскую позицию во время пандемии. Напомним, в своих социальных сетях Рашфорд агитировал за оказание помощи малоимущим семьям, благодаря чему вернул английским школьникам бесплатное питание.
Ранее игрок получил почётную степень доктора в университете Манчестера и стал лауреатом премии Football Black List 2021, которая отмечает вклад чернокожих людей в развитие футбола.
Также сообщалось, что британские студенты будут изучать использование Рашфордом социальных сетей в качестве инструмента гражданского активизма.
- 9 ноября 2021
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