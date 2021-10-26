Рашфорд стал лауреатом премии Football Black List, отмечающей влияние чернокожих на футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал лауреатом премии Football Black List 2021, которая отмечает вклад чернокожих людей в развитие футбола, сообщает Sky Sports.
По информации источника, форвард второй год подряд включается в список лауреатов премии. Она была создана в 2008 году, её экспертами являются темнокожие люди, представляющие спортивную сферу.
Помимо Рашфорда, в список также попали главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту, футболистка «Арсенала» Никита Пэррис, нападающий «Брентфорда» Айван Тони и другие.
Напомним, в начале октября нападающий «Манчестер Юнайтед» получил почётную степень доктора в университете Манчестера за многочисленные благотворительные проекты.
Также сообщалось, что британские студенты будут изучать использование Рашфордом социальных сетей в качестве инструмента гражданского активизма.
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- 26 октября 2021
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