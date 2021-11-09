Игрок сборной Хорватии Чолак: только после победы над Мальтой можно будет думать о России

Нападающий «Мальмё» и сборной Хорватии Антонио Чолак поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Мальты и России.



«Всё в наших руках, и это самое главное. Мы знаем, что можем набрать шесть очков в оставшихся матчах, но идём последовательно, шаг за шагом. Первая встреча в четверг, мы готовимся к ней. Только после победы над Мальтой можно будет думать о России. Нет никакого дополнительного давления, потому что мы хотим добиваться побед в каждом матче», — приводит слова Чолака пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS).



Напомним, сборная Хорватии сыграет с Мальтой 11 ноября, а 14 ноября подопечные Златко Далича проведут встречу с национальной командой России.

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