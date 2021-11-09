Юранович: может показаться, Хорватия забыла о Мальте, учитывая всё сказанное о России

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Мальты и России.



«Мы все сосредоточены на встрече с Мальтой. Может показаться, что сборная Хорватии забыла о мальтийцах, потому что столько всего было написано и сказано о России, но мы знаем, что сначала нужно взять три очка в игре с Мальтой. Сила на нашей стороне. С первых минут мы должны показать, кто здесь главный, забрать мяч и решить вопрос о победителе.



Ключом к победе должен стать командный дух, настойчивость, терпение и скорость. Всё будет зависеть от нас, нужно настроиться на игру с первых минут. Если мы будем контролировать игру, не думаю, что у нас возникнут проблемы», — приводит слова Юрановича пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS).



Напомним, сборная Хорватии сыграет с Мальтой 11 ноября, а 14 ноября подопечные Златко Далича проведут встречу с национальной командой России.

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