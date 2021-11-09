Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал о том, что его поражает в Анчелотти

Полузащитник «Реала» Каземиро высказался о работе под руководством главного тренера Карло Анчелотти.



«У каждого тренера свой подход к работе, и, к счастью, мы очень хорошо адаптируемся к методу Анчеллоти, как когда-то было с Зиданом.



Хочу выделить один момент, вызывающий большое уважение к Анчелотти. Он 62-летний человек, который уже более 40 лет в футболе и покорил все вершины. Однако его желание побеждать и учить нас каждый день всему тому, что он знает, просто поражает», — цитирует Каземиро Marca с ссылкой на ESPN.



Напомним, итальянец возглавил «Реал» в июне 2021 года. Ранее специалист уже работал в мадридском клубе с 2013 по 2015 год. Анчелотти также возглавлял туринский «Ювентус», «Милан», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Баварию», «Наполи», «Эвертон» и другие команды.

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