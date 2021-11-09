Пауло Дибала и Хуан Куадрадо продлят контракты с «Ювентусом»

Футболисты туринского «Ювентуса» Пауло Дибала и Хуан Куадрадо продлят контракты с итальянским клубом. Об этом сообщает в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, в январе 2022 года руководство «зебр» предложит своим ведущим игрокам новые контракты. Полузащитник Аарон Рэмси, по всей видимости, покинет клуб.

В минувшем сезоне Серии А Аарон Рэмси провёл 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне валлиец провёл за туринцев всего 3 матча в чемпионате Италии. Хуан Куадрадо принял участие в 10 матчах чемпионата Италии, в которых забил 2 мяча. Дибала провёл в нынешнем сезоне итальянского чемпионата 9 игр, в них он отдал 3 результативные передачи и трижды поразил ворота соперника.