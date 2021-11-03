«Догадайтесь, какой перебили». Моуринью — о пенальти в ворота «Зенита» и «Ювентуса»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо в своём «инстаграме» выложил фотографии, на которых игрок римлян пробивает пенальти в ворота «Ювентуса», а футболист «зебр» наносит одиннадцатиметровый удар по воротам «Зенита».
«Догадайтесь, какой удар перебили», — подписал Моуриньо пост в социальной сети.
Вероятно, таким образом португальский специалист критиковал работу итальянских судей на матче «Ювентус» — «Рома» в чемпионате Италии, который состоялся 17 октября. Тогда под занавес первого тайма Тэмми Абрахам сравнял счет в поединке, но за пару мгновений до этого прозвучал свисток – главный арбитр встречи зафиксировал нарушение со стороны голкипера туринцев в штрафной площади.
В конечном итоге исполнять пенальти вызвался полузащитник Жорден Верету, но не сумел с точки переиграть Войцеха Щенсны, упустив возможность отквитать пропущенный гол. Игра между «Ювентусом» и «Зенитом» в Лиге чемпионов прошла вчера и завершилась со счётом 4:2 в пользу итальянского клуба.
- 3 ноября 2021
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