«Догадайтесь, какой перебили». Моуринью — о пенальти в ворота «Зенита» и «Ювентуса»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо в своём «инстаграме» выложил фотографии, на которых игрок римлян пробивает пенальти в ворота «Ювентуса», а футболист «зебр» наносит одиннадцатиметровый удар по воротам «Зенита».

«Догадайтесь, какой удар перебили», — подписал Моуриньо пост в социальной сети.

Вероятно, таким образом португальский специалист критиковал работу итальянских судей на матче «Ювентус» — «Рома» в чемпионате Италии, который состоялся 17 октября. Тогда под занавес первого тайма Тэмми Абрахам сравнял счет в поединке, но за пару мгновений до этого прозвучал свисток – главный арбитр встречи зафиксировал нарушение со стороны голкипера туринцев в штрафной площади.

В конечном итоге исполнять пенальти вызвался полузащитник Жорден Верету, но не сумел с точки переиграть Войцеха Щенсны, упустив возможность отквитать пропущенный гол. Игра между «Ювентусом» и «Зенитом» в Лиге чемпионов прошла вчера и завершилась со счётом 4:2 в пользу итальянского клуба.