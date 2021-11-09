Валерий Карпин: тревожит сейчас абсолютно всё

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о переживаниях перед матчами отбора на чемпионат мира.
«Восемь человек на карточках? Четыре как раз опорных полузащитника. Так что кому-то в любом случае придётся играть. Будем проводить беседы, чтобы действовали аккуратнее. Хотя риски определённые есть. Но такая ситуация. Посмотрим ещё на состояние. Может, кого-то побережём.
Тревожит сейчас абсолютно всё. По-другому быть не может. Радует отношение ребят и их желание. Радует, что ребята собрались в хорошем состоянии. Даже лучше, чем на предыдущий сбор. Но по одной тренировке пока рано судить. Завтра будут результаты тестов и анализов. Я решил, кто будет капитаном. Скажу ли? Нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 9 ноября 2021
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